Зеленский требует от Кабмина предложений по программе "инвестиционная няня"

Президент Украины Владимир Зеленский обязал Кабинет министров до конца февраля внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня" (англ. Investment nanny). Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили "инвестиционную няню".

Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с инвесторами, которые вложат в Украину более $100 млн, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника - "инвестиционную няню".

По словам министра экономики Тимофея Милованова, программа от правительства "Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов, готовых вложить в страну от $100 миллионов.