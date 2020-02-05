Зеленський вимагає від уряду пропозицій щодо програми "інвестиційна няня"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Українські компанії задекларували наміри інвестувати понад 100 млн доларів США та попросили про "інвестиційну няню"

Президент України Володимир Зеленський зобов'язав Кабінет міністрів до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "інвестиційна няня" (англ. Investment nanny). Про це він заявив на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними та вітчизняними інвесторами.

Він додав, що до уряду вже звернулися українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 млн доларів США та попросили про "інвестиційну няню".

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що з інвесторами, які вкладуть в Україну більше $100 млн, держава буде укладати додаткові договори, згідно з якими за кожним таким інвестором закріплять персонального радника - "інвестиційну няню".

За словами міністра економіки Тимофія Милованова, програма від уряду "Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних, але й для вітчизняних інвесторів, готових вкласти в країну від $100 мільйонів.