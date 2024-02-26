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Зеленський про Трампа: якщо він підтримає Путіна, то буде проти американців

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Якщо Дональд Трамп знову зможе стати президентом США та вирішить підтримати Росію, на чолі з диктатором Володимиром Путіним, то виступить "проти американців".

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

За словами Зеленського, він не розуміє, як Трамп може бути на боці Путіна в той момент, як війна Росії в Україні досягає вирішального моменту.

"Це неймовірно", - сказав він.

Зеленський сказав, що вважає, що Трамп - який також стверджував, що в разі обрання закінчить конфлікт за один день - не розуміє цілей Путіна.

"Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію", - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє того факту, що Путін ніколи не зупиниться.

Миротворчі ініціативи Трампа

У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.

При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Нещодавно Трамп заявив, що в разі повторного обрання президентом США буде домагатися переговорів України з Росією.

Також Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2 % від свого ВВП, але не всі зробили це індивідуально.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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