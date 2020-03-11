Зеленский о войне на Донбассе: кто стреляет в украинских солдат, фатально ошибается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что сейчас делается все для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все для урегулирования конфликта на Востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномоченные всегда давать мощный ответ на действия агрессора. Тот кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается ", - заявил он.

По его словам, это доказывает статистика потерь противника в марте.

Ранее украинский президент заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

В то же время, Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России. При этом он выразил недоумение тем, что украинский лидер настаивает на пересмотре минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.