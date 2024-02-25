Зеленський про TAURUS для України: США, а потім Німеччина

Порядок передачі нового озброєння Україні від партнерів завжди один. Спочатку США, а потім Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Для нас важливо. Я вдячний канцлеру, він проявив лідерство в Європі. У нього найпотужніший договір з нами. Нам дуже потрібна ця зброя. Я скажу так - США, а потім Німеччина. І так завжди. Я не про залежність канцлера від президента, я про те, що порядок дій завжди був таким", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що коли США робили крок вперед, то Україна могла це наводити як приклад іншим.

Taurus для України

Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

У понеділок, 19 лютого, німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

Вже 22 лютого Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Києву.

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