ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про TAURUS для України: США, а потім Німеччина

Україна, Неділя 25 лютого 2024 17:54
UA EN RU
Зеленський про TAURUS для України: США, а потім Німеччина Фото: український президент Володимир Зеленський (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Порядок передачі нового озброєння Україні від партнерів завжди один. Спочатку США, а потім Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Для нас важливо. Я вдячний канцлеру, він проявив лідерство в Європі. У нього найпотужніший договір з нами. Нам дуже потрібна ця зброя. Я скажу так - США, а потім Німеччина. І так завжди. Я не про залежність канцлера від президента, я про те, що порядок дій завжди був таким", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що коли США робили крок вперед, то Україна могла це наводити як приклад іншим.

Taurus для України

Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

У понеділок, 19 лютого, німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

Вже 22 лютого Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
NEWS
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним