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Зеленский о TAURUS для Украины: США, а затем Германия

Украина, Воскресенье 25 февраля 2024 17:54
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Зеленский о TAURUS для Украины: США, а затем Германия Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Порядок передачи нового вооружения Украине от партнеров всегда один. Сначала США, а потом Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Для нас важно. Я благодарен канцлеру, он проявил лидерство в Европе. У него самый мощный договор с нами. Нам очень нужно это оружие. Я скажу так - США, а потом Германия. И так всегда. Я не о зависимости канцлера от президента, я о том, что порядок действий всегда был таким", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что когда США делали шаг вперед, то Украина могла это приводить в пример другим.

Taurus для Украины

Украина просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров, еще с прошлого года.

Но германское правительство отказывается от передачи такого вооружения. По информации СМИ, против выступает сам канцлер Олаф Шольц. Он переживает, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России, что "сделает Германию стороной конфликта".

В понедельник, 19 февраля, немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но именно о Taurus в документе речь не шла.

Уже 22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией правительству Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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