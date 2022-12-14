Зеленський про тактику росіян на Донбасі: хочуть залишити лише руїни та воронки

"Детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі та інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого і простого немає. Кожний день і кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися лише голі руїни та воронки у землі", - наголосив президент.

Він нагадав, що окупанти знищують на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, Волноваху та Бахмут. І оборонятися за таких умов - не просто героїзм.

"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно і хоробро розбили ворога під час чергової атаки і змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, що воюють на Кремінському напрямку, і дуже результативно", - додав Зеленський.