Зеленський та Залужний обговорили з главою Пентагону спротив агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський та інші представники військово-політичного керівництва країни обговорили з представниками США опір повномасштабній військовій агресії Росії, а також деокупацію усієї території Української держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з відеозв'язку з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, головою Пентагону Ллойдом Остіном та керівником Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
Також у зустрічі взяли участь голова Міноборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил та заступник голови ОП Роман Машовець.
"Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що сторони обговорили подальше надання необхідної допомоги Україні, зокрема щодо техніки, озброєння та боєприпасів.
"Наприкінці до розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів", - передали в ОП.
Раніше повідомлялося, що 17 березня Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої обговорили перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.
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