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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський та Сунак домовилися продовжити тиск на "варварський режим" Путіна

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити постійну підтримку України з боку Лондона. Сторони домовилися продовжити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Британії.

Сунак заявив: за його прем'єрства підтримка України з боку Сполученого Королівства "буде як ніколи сильною і президент Зеленський може розраховувати на незмінну солідарність його уряду".

"Прем'єр-міністр також наголосив на важливості роботи МАГАТЕ в Україні щодо забезпечення ядерної безпеки та прозорості щодо будь-якої дезінформації. Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати чинити тиск на варварський режим президента РФ Володимира Путіна шляхом продовження економічних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме в Україну.

Вчора він уже висловився про війну в Україні. За його словами, затіяна Володимиром Путіним війна призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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Володимир Зеленський