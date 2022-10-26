Зеленський та Сунак домовилися продовжити тиск на "варварський режим" Путіна

Сунак заявив: за його прем'єрства підтримка України з боку Сполученого Королівства "буде як ніколи сильною і президент Зеленський може розраховувати на незмінну солідарність його уряду".

"Прем'єр-міністр також наголосив на важливості роботи МАГАТЕ в Україні щодо забезпечення ядерної безпеки та прозорості щодо будь-якої дезінформації. Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати чинити тиск на варварський режим президента РФ Володимира Путіна шляхом продовження економічних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме в Україну.

Вчора він уже висловився про війну в Україні. За його словами, затіяна Володимиром Путіним війна призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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