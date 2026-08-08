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Зеленський та Сибіга подякували Сенату США за ухвалення "пекельних санкцій"

06:22 08.08.2026 Сб
2 хв
Законопроєкт Ліндсі Грема вже передали до Палати представників
aimg Пилип Бойко
Зеленський та Сибіга подякували Сенату США за ухвалення "пекельних санкцій" Фото: Сенат США (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга подякували Сенату США за підтримку законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану. Документ має пройти розгляд у Палаті представників США, після чого може бути переданий на підпис президенту Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України та головного дипломата держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення американських сенаторів і подякував двопартійній підтримці України у США. За його словами, посилення санкційного тиску на Росію є одним із ключових інструментів для примушення Москви до завершення війни.

"Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні - від обох партій і всього Американського народу", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що рішення Сенату є особливо важливим на тлі російських атак та використання балістичних ракет проти України.

"Коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя", - зазначив президент.

Зеленський та Сибіга подякували Сенату США за ухвалення &quot;пекельних санкцій&quot;Реакція Володимира Зеленського на схвалення Сенатом США "пекельних санкцій" Ліндсі Грема (фото ОП)

Зеленський додав, що реальний американський тиск на Росію допоможе наблизити дипломатичне врегулювання.

"Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - заявив він.

Зеленський та Сибіга подякували Сенату США за ухвалення &quot;пекельних санкцій&quot;Заява голови МЗС України Андрія Сибіги про схвалення санкцій проти РФ Сенатом США (фото МЗС України)

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга також привітав рішення Сенату. Він подякував американським сенаторам за двопартійну підтримку та назвав законопроєкт важливим кроком для посилення санкційного режиму проти Росії.

"Цей знаковий законопроєкт - потужна демонстрація глобального лідерства Америки", - написав Сибіга.

Контекст новини

Нагадаємо, 28 липня Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Одним із його співавторів був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з понад 60 американськими сенаторами. Глава держави наголосив, що новий санкційний законопроєкт є не лише інструментом для посилення тиску на Кремль, а й важливим сигналом для європейських партнерів.

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