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Зеленський та Шольц завтра можуть підписати угоду з безпеки, - ЗМІ

Четвер 15 лютого 2024 13:55
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Зеленський та Шольц завтра можуть підписати угоду з безпеки, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліна, який відбудеться 16 лютого, може підписати двосторонню безпекову угоду з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtschafts Woche.

Представник уряду в Берліні підтвердив зустріч Зеленського з Шольцем.

"Очікується, що, як і у Франції, буде підписано двосторонню угоду про безпеку", - йдеться в повідомленні.

Безпекові угоди були підписані ще на саміті НАТО у Вільнюсі в липні минулого року. На ньому глави держав і урядів оборонного альянсу домовилися, що окремі країни-члени укладуть з Україною довгострокові угоди про безпеку.

Візит Зеленського до Європи

Президент України Володимир Зеленський 16 та 17 лютого відвідає Німеччину та Францію. Під час візиту він планує зустрітися з канцлером Олафом Шольцем та президентом Еммануелем Макроном.

Крім цього, в Єлисейському палаці повідомили, що завтра Макрон і Зеленський підпишуть угоду з безпеки між двома країнами.

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