Зеленский и Шольц завтра могут подписать соглашение по безопасности, - СМИ
Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин, который состоится 16 февраля, может подписать двухстороннее соглашение по безопасности с канцлером Германии Олафом Шольца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtschafts Woche.
Представитель правительства в Берлине подтвердил встречу Зеленского с Шольцем.
"Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", - говорится в сообщении.
Соглашения по безопасности были подписаны еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года. На нем главы государств и правительств оборонного альянса договорились, что отдельные страны-члены заключат с Украиной долгосрочные соглашения о безопасности.
Визит Зеленского в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию. Во время визита он планирует встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном.
Помимо этого в Елисейском дворце сообщили, что завтра Макрон и Зеленский подпишут соглашение по безопасности между двумя странами.
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