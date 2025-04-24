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Зеленський та перша леді прибули до ПАР

Фото: президент Володимир Зеленський та Олена Зеленська у ПАР (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", - написав Зеленський.

За його словами, під час візиту буде тривати робота над тим, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль.

"Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - підкреслив він.

 Фото: президент Володимир Зеленський та Олена Зеленська у ПАР (t.me/V_Zelenskiy_official)

Відносини між Україною та Африкою

У 2023 році Україна посилила дипломатичні зусилля у напрямку Глобального Півдня, з особливим акцентом на Африці. Тодішній глава МЗС Дмитро Кулеба провів два турне африканськими країнами, а президент Володимир Зеленський – десятки переговорів з лідерами африканських держав. Крім того, до Києва прибула делегація з Африки.

За словами спецпредставника з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, від початку повномасштабного вторгнення Україна намагається мобілізувати міжнародну підтримку, зокрема з боку країн Африки, які раніше не повною мірою усвідомлювали ризики агресії Росії для свого регіону.

Однак у вересні минулого року стало відомо, що Південноафриканська республіка підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, що запропонували Китай і Бразилія.

Детальніше про відносини між Україною та Глобальним Півднем - читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".

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Володимир Зеленський