Зеленський та перша леді прибули до ПАР

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Південно-Африканської Республіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", - написав Зеленський.
За його словами, під час візиту буде тривати робота над тим, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль.
"Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - підкреслив він.
У 2023 році Україна посилила дипломатичні зусилля у напрямку Глобального Півдня, з особливим акцентом на Африці. Тодішній глава МЗС Дмитро Кулеба провів два турне африканськими країнами, а президент Володимир Зеленський – десятки переговорів з лідерами африканських держав. Крім того, до Києва прибула делегація з Африки.
За словами спецпредставника з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, від початку повномасштабного вторгнення Україна намагається мобілізувати міжнародну підтримку, зокрема з боку країн Африки, які раніше не повною мірою усвідомлювали ризики агресії Росії для свого регіону.
Однак у вересні минулого року стало відомо, що Південноафриканська республіка підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, що запропонували Китай і Бразилія.
Детальніше про відносини між Україною та Глобальним Півднем - читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.