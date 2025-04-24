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Зеленский и первая леди прибыли в ЮАР

Фото: президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская в ЮАР (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки", - написал Зеленский.

По его словам, во время визита будет продолжаться работа над тем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям.

"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - подчеркнул он.

Фото: президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская в ЮАР (t.me/V_Zelenskiy_official)

Отношения между Украиной и Африкой

В 2023 году Украина усилила дипломатические усилия в направлении Глобального Юга, с особым акцентом на Африке. Тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба провел два турне по африканским странам, а президент Владимир Зеленский - десятки переговоров с лидерами африканских государств. Кроме того, в Киев прибыла делегация из Африки.

По словам спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха, с начала полномасштабного вторжения Украина пытается мобилизовать международную поддержку, в частности со стороны стран Африки, которые ранее не в полной мере осознавали риски агрессии России для своего региона.

Однако в сентябре прошлого года стало известно, что Южноафриканская республика поддерживает "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, который предложили Китай и Бразилия.

Подробнее об отношениях между Украиной и Глобальным Югом - читайте в материале РБК-Украина"Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США".

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Владимир Зеленский