Зеленський та Макрон сьогодні зустрінуться у Брюсселі

Як пише видання, Зеленський та Макрон зустрінуться о 18:15 за місцевим часом у Брюсселі. Зустріч пройде на полях саміту Європейського Союзу та країн Західних Балкан.

Водночас Макрон може пропустити важливу зустріч на вищому рівні щодо України, організовану генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, через свій від'їзд на Майотту.

Візит Зеленського до Брюсселя

Нещодавно стало відомо, що Зеленський 18 грудня відвідає Брюссель. Під час візиту він може зустрітись з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.

Пізніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина підтвердила поїздку Зеленського. Вона розповіла, що президент братиме участь у першому засіданні Європейської Ради після призначення її президента.

Сам Зеленський завив, що зустрінеться з лідерами низки країн Європи в Брюсселі. Він планує обговорити питання далекобійних можливостей і не тільки.