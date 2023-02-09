Зеленський та Макрон разом полетіли на саміт ЄС до Брюсселю
Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон разом полетіли до Брюсселю на саміт лідерів країн Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
В Єлисейському палаці зазначають, що Зеленський та Макрон вилетіли на саміт близько 8:30 (о 9:30 за київським часом) з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.
Планується, що президенти прибудуть до Брюсселю о 10:00 (об 11:00 за київським часом).
Зазначається, що Зеленського сьогодні приймуть у Брюсселі як почесного гостя. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент України сьогодні у Брюсселі буде закликати лідерів Євросоюзу збільшити та пришвидшити постачання зброї, зокрема танків. Окремою темою будуть винищувачі та далекобійні ракети, а також нові санкції проти Росії.
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