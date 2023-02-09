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Зеленський та Макрон разом полетіли на саміт ЄС до Брюсселю

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Брюссель, Четвер 09 лютого 2023 09:14
Зеленський та Макрон разом полетіли на саміт ЄС до Брюсселю Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон разом полетіли до Брюсселю на саміт лідерів країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

В Єлисейському палаці зазначають, що Зеленський та Макрон вилетіли на саміт близько 8:30 (о 9:30 за київським часом) з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.

Планується, що президенти прибудуть до Брюсселю о 10:00 (об 11:00 за київським часом).

Зазначається, що Зеленського сьогодні приймуть у Брюсселі як почесного гостя. Європейське турне президента України стало другою поїздкою Зеленського за кордон з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент України сьогодні у Брюсселі буде закликати лідерів Євросоюзу збільшити та пришвидшити постачання зброї, зокрема танків. Окремою темою будуть винищувачі та далекобійні ракети, а також нові санкції проти Росії.

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Володимир Зеленський Брюссель Саміт ЄС Еммануель Макрон
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