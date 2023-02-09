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Зеленский и Макрон вместе полетят на саммит ЕС в Брюссель

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Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 09:14
Зеленский и Макрон вместе полетят на саммит ЕС в Брюссель Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон вместе полетят в Брюссель на саммит лидеров стран Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

В Елисейском дворце отмечают, что Зеленский и Макрон вылетят на саммит около 8:30 (в 9:30 по киевскому времени) с авиабазы Виллакублей вблизи Парижа.

Планируется, что президенты прибудут в Брюссель в 10:00 (в 11:00 по Киеву).

Отмечается, что Зеленского сегодня примут в Брюсселе в качестве почетного гостя. Европейское турне президента Украины стало второй поездкой Зеленского за границу с начала полномасштабной войны.

Напомним, по данным СМИ, президент Украины сегодня в Брюсселе будет призывать лидеров Евросоюза увеличить и ускорить поставки оружия, в том числе танков. Отдельной темой будут истребители и дальнобойные ракеты, а также новые санкции против России.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Брюссель Саммит ЕС
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