Зеленський та Макрон обговорили майбутні зустрічі в Європі та переговори США-РФ

"Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції і напередодні розмови президента Трампа й Путіна, і напередодні зустрічей в Європі. Я хочу подякувати Емманюелю та подякувати всій Франції за підтримку", - повідомив Зеленський.

Він також нагадав, що у вівторок, 18 березня, буде рівно тиждень з того дня, як Сполучені Штати Америки запропонували перемир'я між Україною та Росією.

"Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни - це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну," - зауважив Зеленський.

За його словами, сьогодні він також говорив із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

"Розказав про те, що ми близько до перших кроків на завершення війни. І закликав, щоб голос Аргентини звучав, як і завжди, звучав достатньо впевнено заради миру", - сказав президент.

Пропозиція про припинення вогню

Нагадаємо, під час перемовин із США Україна погодилася га ідею Вашингтона встановити 30-денне припинення вогню з Росією. Однак досі у Росії не відповіли на цю пропозицію. Ба більше, помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що країна-терорист не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

Також російський диктатор Володимир Путін захотів її "підлаштувати" під умови РФ. Зокрема, він хоче, щоб під час перемир'я Україні не надавали військову допомогу.