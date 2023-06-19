ua ru
Пн, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский и фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против РФ

Новина українською →
Понедельник 19 июня 2023 21:42
Зеленский и фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против РФ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, накануне Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, была обсуждена дальнейшая финансовая поддержка Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

"На этой неделе ожидаем обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии", – рассказал президент.

Конференция по вопросам восстановления Украины

Нынешняя Конференция по восстановлению Украины (URC 2023) пройдет в Лондоне 21 и 22 июня.

В конференции должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

На конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, Шмигаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.

На ней будут обсуждать реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала. Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
NEWS
На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр
На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом