Зеленський та Байден обговорять зняття обмежень на удари далекобійними ракетами

Президент України Володимир Зеленський обговорить з американським президентом Джо Байденом зняття обмеження на використання далекобійних ракет. Це станеться пізніше цього місяця.
Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Відповідну заяву Салліван зробив на форумі Ялтинської європейської стратегії. За словами радника з нацбезпеки, Джо Байден поговорить безпосередньо з Володимиром Зеленським про застосування далекобійної зброї та про "значний" пакет військової допомоги, який готують.
Салліван зазначив, що президенти обговорять питання зняття обмежень з України пізніше цього місяця. Ймовірно, це станеться на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Радник президента США також наголосив, що питання про те, чи дадуть Україні дозвіл використовувати західну зброю для здійснення атак углиб Росії, було предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками.
Зеленський раніше заявляв, що хоче представити Байдену план перемоги України.
"Я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для успіху в цій війні, і це те, що президент Зеленський каже, що він принесе", - сказав Салліван, додавши, що Байден "охочий до цієї розмови".
Україна закликає партнерів зняти обмеження на використання наданої західної зброї, щоб використовувати її для ударів по об'єктах на території Росії. Це, зокрема, стосується США та Британії, які передали Україні далекобійні ракети.
Ця тема була предметом переговорів Володимира Зеленського з держсекретарем США та главою МЗС Британії, які відвідували Київ цього тижня.
Російський диктатор Володимир Путін вже встиг пригрозити НАТО втягуванням у війну. Своєю чергою президент України закликає не затягувати з рішенням, оскільки це надає час Росії для переміщення цілей углиб країни.
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