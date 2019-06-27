Зеленский связал инициативы Медведчука по пленным с выборами

Президент Украины Владимир Зеленский связывает инициативы главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по освобождению пленных с выборами в Раду. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что никогда не общался с Медвечуком на посту президента, а также до своего избрания.

"Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение. Почему поднимается вопрос возврата пленных и прекращения войны только под выборы?", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободят четырех украинских пленных. В частности, об этом после встречи с Медведчуком в Минске заявили главари самопровозглашенных "республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Ожидается, что уже завтра самолет с пленными приземлится в Киеве, а заложники перед этим будут доставлены в столицу Беларуси.

Также сообщалось, что боевики в одностороннем порядке передадут Украине Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова и Дмитрия Великого.