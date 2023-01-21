Зеленський: світ має зупинити державу, яка блокує море і постачання продовольства
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і надалі буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства.
Про це він заявив на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
Зеленський сказав, що Україна докладати сили, щоб на родючих ґрунтах зростала пшениця, а не вирви від вибухів.
"Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики", - сказав він.
Президент закликав партнерів об'єднатись у боротьбі проти тирана та країни агресора, котрі використовують голод як політичний тиск.
"Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся!" - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Україна прагне відкрити морські порти для експорту сталі, щоб підтримати економіку, яка постраждала від війни з Росією.
У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України.
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