Зеленский: мир должен остановить государство, которое блокирует море и снабжение продовольствием

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия.

Об этом он заявил на Конференции министров сельского хозяйства в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

Зеленский сказал, что Украина прилагает силы, чтобы на плодородных почвах росла пшеница, а не воронки от взрывов.

"Мир нуждается в большей решительности и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Привлекать к ответственности любого тирана, пытающегося голодать инструментом своей политики" ", - сказал он.

Президент призвал партнеров объединиться в борьбе против тирана и страны агрессора, использующих голод как политическое давление.

"Но для этого нужно наказывать агрессоров. И помогать странам, оказавшимся на грани голода. Именно это делает Украина. Именно это делают наши партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь!" - отметил Зеленский.