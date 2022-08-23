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Зеленский о судилище в Мариуполе: если это случится, то Россия может забыть о дипломатии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская сторона может забыть о дипломатии, если она допустит судилище пленных украинских военных в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Мы говорим о том, что если будет судилище или те или иные страшные шаги, можно забыть обо всей будущей хоть какой-то там дипломатии", - заявил президент.

Зеленский надеется, что будет результат по обмену пленных. В прошлые разы 144 человека вернули через официальные обмены, но были и не официальные.

"Мы помним, сколько было на "Азовстали", мы занимаемся этим направлением, это очень сложно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинская разведка предупредила, что российские оккупанты могут нанести ракетный удар по помещению Мариупольской камерной филармонии, где планируют устроить самосуд над пленными военными.

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