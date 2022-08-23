Зеленський про судилище у Маріуполі: якщо це трапиться, то Росія може забути про дипломатію

"Ми говоримо про те, що якщо буде судилище або ті чи інші страшні кроки, можна забути про всю майбутню хоч якусь там дипломатію", - заявив президент.

Зеленський сподівається, що буде результат щодо обміну полонених. У минулі рази 144 особи повернули через офіційні обміни, але були і не офіційні.

"Ми пам'ятаємо, скільки було на "Азовсталі", ми займаємося цим напрямком, це дуже складно", - підкреслив Зеленський.