Зеленський створив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з указом президента було утворено:

Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу", - сказано в повідомленні.

Загроза теракту на ЗАЕС

Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС.

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що загарбники додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Після цього Зеленський заявив, що РФ є єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС. Він зазначив, що світ не може бути осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

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