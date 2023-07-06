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Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области

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Четверг 06 июля 2023 00:43
Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Согласно указу президента было образовано:

  • Великобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
  • Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Якимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа", - говорится в сообщении.

Угроза теракта в ЗАЭС

Информационное пространство заполнило сообщение о вероятности террористического акта россиян на Запорожской АЭС.

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что захватчики дополнительно заменяли ставок-охладитель на станции.

При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

После этого Зеленский заявил, что РФ является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он отметил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.

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Война России против Украины Запорожская область Владимир Зеленский
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