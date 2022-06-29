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Зеленский - странам НАТО: мое участие на следующем саммите будет свидетельствовать о победе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина при поддержке стран НАТО сможет противостоять России в войне, а следующий саммит станет свидетельством победы над агрессором.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что саммит, который сейчас проходит в Мадриде, может стать решающим как для Украины, так и для альянса.

"Я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО - покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите альянса, в следующем году - при моем непосредственном участии, а не вот таким включением, - будет свидетельством нашей общей победы", - сказал президент.

Однако Зеленский предположил, что в следующем году ситуация может быть иной, если Россия начнет войну и против других государств, в частности членов НАТО.

"Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят его поработить", - добавил гарант.

Напомним, что в Мадриде с 28 по 30 июня проходит саммит НАТО. Члены альянса хотят признать Россию угрозой коллективной безопасности.

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Владимир ЗеленскийНАТОРоссийская ФедерацияУкраина