Зеленский - странам НАТО: мое участие на следующем саммите будет свидетельствовать о победе

Он отметил, что саммит, который сейчас проходит в Мадриде, может стать решающим как для Украины, так и для альянса.

"Я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО - покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите альянса, в следующем году - при моем непосредственном участии, а не вот таким включением, - будет свидетельством нашей общей победы", - сказал президент.

Однако Зеленский предположил, что в следующем году ситуация может быть иной, если Россия начнет войну и против других государств, в частности членов НАТО.

"Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят его поработить", - добавил гарант.