Зеленский со стихами обратился к детям в День знаний: у вас украли часть детства, но вы свободны

"Этим летом ни у кого не было лета. Время прошло будто из зимы в зиму. Вместо площадок, приходилось быть в подвалах. Вместо игры в футбол на улице, приходилось оставаться со взрослыми и слышать много трагических новостей. Но вы были смелыми и вы сделали свой выбор - выбор в пользу Украины ... У вас украли часть детства, часть юности, но вы свободны, всегда будете", - сказал президент.

Также он отметил, что этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое.