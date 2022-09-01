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Зеленський з віршами звернувся до дітей у День знань: у вас вкрали частину дитинства, але ви вільні

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 08:36
Зеленський з віршами звернувся до дітей у День знань: у вас вкрали частину дитинства, але ви вільні Фото: президент України Володимир Зеленський звернувся до дітей у День знань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Володимир Зеленський привітав українських дітей з Днем знань. Він наголосив на важливості початку навчального року на тлі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президент.

"Цього літа ні в кого не було літа. Час минув ніби з зими в зиму. Замість майданчиків, доводилося бути в підвалах. Замість гри у футбол на вулиці, доводилося залишатися з дорослими і чути багато трагічних новин. Але ви були сміливими і ви зробили свій вибір - вибір на користь України ... У вас вкрали частину дитинства, частину юності, але ви вільні, завжди будете", - сказав президент.

Також він зазначив, що цей навчальний рік всі починають по-різному. Хтось далеко від дому-в інших регіонах України. Хтось далеко від дому - в інших країнах. Хто дистанційно, в онлайн-форматі. Хтось в рідній школі або в своєму університеті, але все ж не в спокої.

"Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в школах України немає заборони на проведення святкових лінійок з нагоди "першого дзвоника" у День знань 1 вересня.

Як відомо, станом на 25 серпня перевірки проведено у 23 тисячах навчальних закладів, що становить майже 93% від загальної кількості. Згідно з їхніми результатами, 51% шкіл готові до навчання у очній формі.

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Володимир Зеленський День знань
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