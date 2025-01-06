Зеленський на Ставці заслухав доповідь щодо захисту Покровська від атак РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 січня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було обговорено питання захисту Покровська від російського вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, на Ставці доповідав головнокомандувач Олександр Сирський та керівник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Вони обговорили захист фронтових напрямків, передусім Покровська.

"Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним", - розповів Зеленський.

За його словами, сьогодні також були доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад.

Бої за Покровськ

Останні місяці російська армія намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Ділянка фронту біля самого міста є однією з найважчих відрізків фронту.

За даними ОСУВ "Хортиця", Росія тримає 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Зокрема, у районі Покровська окупанти зосередили близько 70 тисяч солдатів.

Також росіяни намагаються послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно. Противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням.