Зеленський на ставці поставив Кабміну та ОВА терміни підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський провів нову ставку веровхого головнокомандувача. Вона була присвячена підготовці до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

На ставці обговорили комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати Росія.

Зеленський заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова, енергетичного сектора, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - підкреслив президент.

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