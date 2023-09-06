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Зеленский на ставке поставил Кабмину и ОВА сроки подготовки к зиме

Киев, Среда 06 сентября 2023 11:08
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Зеленский на ставке поставил Кабмину и ОВА сроки подготовки к зиме Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел новую ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена подготовке к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

На ставке обсудили комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать Россия.

Зеленский заслушал доклады премьера Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

"Еще над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", - подчеркнул президент.

Что будет со светом в Украине

Прошлой осенью и зимой россияне пытались оставить Украину без света. Оккупанты массированно обстреливали энергосистему.

Украинское политическое и военное руководство считает, что в холодный период захватчики попытаются повторить прошлогодний сценарий. Поэтому энергетики и военные уже начали подготовку к массированным атакам.

Чего ждать украинцам осенью и зимой, будут ли отключения света - читайте в материале РБК-Украина.

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