Зеленський у США: всі подробиці візиту

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Програма візиту

Літак президента України приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews цієї ночі за київським часом, інформує ресурс FlightAware. Вказано, що політ президентського борту з аеропорту Шаннон в Ірландії до військової авіабази Joint Base Andrews у штаті Меріленд у США тривав 8 годин.

Офіційно в Офісі президента України не оприлюднювали деталі візиту Зеленського до США. Втім, згідно з інформацією зі ЗМІ, у рамках візиту президента України заплановано зустріч із сенаторами обох партій.

Зустріч президентів України та США очікується орієнтовно о 18:00 за Києвом. Після чого за присутності Зеленського та Трампа відбудеться урочисте підписання рамкової угоди про корисні копалини між українською та американською сторонами.

Потім, як очікується, американський та український лідери дадуть спільний пресбрифінг.

Крім того, Зеленський під час візиту до США дасть інтерв'ю журналісту Fox News Брету Байєру. Воно транслюватиметься під час "Спеціального репортажу" Fox News о 18:00 за місцевим часом (в ніч на суботу о 01:00 за Києвом). Спілкування буде присвячене воно буде "зустрічі, зусиллям, що докладаються для припинення російсько-української війни, та іншим новинам дня".

Двопартійна зустріч із сенаторами

За інформацію CNN, американський сенатор від республіканців Ліндсі Грем, який підтримує допомогу Україні, планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні за участі сенаторів від двох партій: Республіканської й Демократичної.

При цьому сенатор від демократів Річард Блюменталь заявив, що хоче поспілкуватися із Зеленським та почути його особисту думку про рамкову угоду з США щодо рідкісноземельних мінералів.

"Я хочу почути, як він (Зеленський, - ред.) ставиться до цієї угоди. Це здається мені здирництвом, і я хочу знати, чи задоволений він тими гарантіями безпеки, які має. Я прагну, щоб моя зустріч з Зеленським була двопартійною, щоб мої колеги-республіканці могли почути від нього про те, як безпека України стосується нашої і як вимоги цієї адміністрації (Трампа, - ред.) ставлять під загрозу нашу безпеку", - заявив Блюменталь.

Водночас інший сенатор від демократів Пітер Велч розкритикував дії адміністрації Трампа щодо України під час спілкування з журналістами. Він заявив, що документ "не дає жодних гарантій безпеки для України", а "Трамп пішов до Путіна".

На таку критику Велча відреагував республіканець Грем, висловившись, що "демократи не повинні навіть говорити про Путіна", бо "вони дали йому зґвалтувати Україну".

Своєю чергою сенатор від Республіканської партії Джон Корнін захистив угоду про рідкісні корисні копалини, але зазначив, що він хоче почути більше про зобов’язання США щодо безпеки України в рамках переговорів.

"Коли США фактично володіють деякими з цих рідкісноземельних мінералів в Україні, я припускаю, що це означатиме, що ми захистимо їх і захистимо від російської агресії. Все це ще не з'ясовано, і я з нетерпінням чекаю почути більше", - сказав він.

CNN додає, що лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тун заявив, що "не планує" зустрічатися із Зеленським.

Зустріч з Трампом

Сьогодні також відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. Таким чином, президент України стане третім європейським лідером, який відвідає Білий дім цього тижня після президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера.

Зазначимо, що останніми тижнями американський президент різко висловлювався в бік українського колеги, зокрема називав Зеленського у своїй соцмережі Truth Social "диктатором" та міркував про "4% підтримки Зеленського". Натомість вчора, під час зустрічі зі Стармером глава Білого дому пом'якшив свою позицію.

Журналісти запитали президента США, чи він все ще думає, що Зеленський - "диктатор".

"Я це сказав? Я не вірю, що я б так сказав", - здивовано відповів Трамп.

При цьому Трамп навпаки висловив повагу до свого українського колеги і відзначив сміливість українців.

"Об 11:00 (18:00 за Києвом) у нас буде дуже серйозна хороша зустріч, сподіваюся на це. Мені здається, нам багато чого вдасться... поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним", - заявив Трамп.

Важливим аспектом також є те, що Зеленський зустрінеться з Трампом раніше, ніж із Путіним. Український лідер напередодні заявив, що вважає це "гарним сигналом".

Зеленський розповів, що під час візиту до Вашингтона говоритиме з Трампом не лише про угоду про корисні копалини. Він акцентував, що хоче отримати чесну відповідь на те, чи може Україна розраховувати на підтримку з боку США і для нього це є найважливішим питанням.

Він також заявив, що хоче знати, чи зможе Україна використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї та чи планує Трамп зняти санкції з Москви.

Нагадаємо, вчора Телеканал BFMTV з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомив, що Білий дім нібито попросив українського лідера не приїжджати до США для зустрічі з президентом Трампом, однак передумав після втручання Парижа.

"Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі", - йшлося в публікації ЗМІ.

Підписання угоди зі США

Під час візиту Зеленського до Вашингтона очікується підписання рамкової угоди про надра між Україною та США. Очікується, церемонія підписання за участі президентів обох країн.

Документ від України підписуватимуть віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент повідомив, що основні пункти угоди вже затверджено, залишилося лише підписання документа.

Своєю чергою українському урядові розповідали, що документ має назву "Угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України". Серед важливого - з угоди прибрали першочергові варіанти від США про їх 100% володіння інвестиційним фондом і суму в 500 млрд. Керуватимуть фондом Україна та Сполучені Штати спільно. Як наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів:

українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

США будуть робити внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;

зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проекти відновлення України;

в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Як зазначив раніше президент України, це лише попередній договір зі США, а от над наступним вже вестиметься складніша робота й документ буде мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України.

Нова угода, яку Україна обговорює з США, повинна прояснити питання контролю, а також передбачати розширені гарантії безпеки, писало The Economist.