Зеленский в США: все подробности визита

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Программа визита

Самолет президента Украины приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews этой ночью по киевскому времени, информирует ресурс FlightAware. Указано, что полет президентского борта из аэропорта Шаннон в Ирландии до военной авиабазы Joint Base Andrews в штате Мэриленд в США длился 8 часов.

Официально в Офисе президента Украины не обнародовали детали визита Зеленского в США. Впрочем, согласно информации из СМИ, в рамках визита президента Украины запланирована встреча с сенаторами обеих партий.

Встреча президентов Украины и США ожидается ориентировочно в 18:00 по Киеву. После чего в присутствии Зеленского и Трампа состоится торжественное подписание рамочного соглашения о полезных ископаемых между украинской и американской сторонами.

Затем, как ожидается, американский и украинский лидеры дадут совместный пресс-брифинг.

Кроме того, Зеленский во время визита в США даст интервью журналисту Fox News Брету Байеру. Оно будет транслироваться во время "Специального репортажа" Fox News в 18:00 по местному времени (в ночь на субботу в 01:00 по Киеву). Общение будет посвящено оно будет "встрече, усилиям, прилагаемым для прекращения российско-украинской войны, и другим новостям дня".

Двухпартийная встреча с сенаторами

По информации CNN, американский сенатор от республиканцев Линдси Грэм, который поддерживает помощь Украине, планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне при участии сенаторов от двух партий: Республиканской и Демократической.

При этом сенатор от демократов Ричард Блюменталь заявил, что хочет пообщаться с Зеленским и услышать его личное мнение о рамочном соглашении с США по редкоземельным минералам.

"Я хочу услышать, как он (Зеленский, - ред.) относится к этому соглашению. Это кажется мне вымогательством, и я хочу знать, доволен ли он теми гарантиями безопасности, которые имеет. Я хочу, чтобы моя встреча с Зеленским была двухпартийной, чтобы мои коллеги-республиканцы могли услышать от него о том, как безопасность Украины касается нашей и как требования этой администрации (Трампа, - ред.) ставят под угрозу нашу безопасность", - заявил Блюменталь.

В то же время другой сенатор от демократов Питер Уэлч раскритиковал действия администрации Трампа в отношении Украины во время общения с журналистами. Он заявил, что документ "не дает никаких гарантий безопасности для Украины", а "Трамп пошел к Путину".

На такую критику Уэлча отреагировал республиканец Грэм, высказавшись, что "демократы не должны даже говорить о Путине", потому что "они дали ему изнасиловать Украину".

В свою очередь сенатор от Республиканской партии Джон Корнин защитил соглашение о редких полезных ископаемых, но отметил, что он хочет услышать больше об обязательствах США по безопасности Украины в рамках переговоров.

"Когда США фактически владеют некоторыми из этих редкоземельных минералов в Украине, я предполагаю, что это будет означать, что мы защитим их и защитим от российской агрессии. Все это еще не выяснено, и я с нетерпением жду услышать больше", - сказал он.

CNN добавляет, что лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун заявил, что "не планирует" встречаться с Зеленским.

Встреча с Трампом

Сегодня также состоится встреча Зеленского с Трампом. Таким образом, президент Украины станет третьим европейским лидером, который посетит Белый дом на этой неделе после президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

Отметим, что в последние недели американский президент резко высказывался в сторону украинского коллеги, в частности называл Зеленского в своей соцсети Truth Social "диктатором" и рассуждал о "4% поддержки Зеленского". Зато вчера, во время встречи со Стармером глава Белого дома смягчил свою позицию.

Журналисты спросили президента США, он все еще думает, что Зеленский - "диктатор".

"Я это сказал? Я не верю, что я бы так сказал", - удивленно ответил Трамп.

При этом Трамп наоборот выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев.

"В 11:00 (18:00 по Киеву) у нас будет очень серьезная хорошая встреча, надеюсь на это. Мне кажется, нам многое удастся... уважаю президента Зеленского, украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным", - заявил Трамп.

Важным аспектом также является то, что Зеленский встретится с Трампом раньше, чем с Путиным. Украинский лидер накануне заявил, что считает это "хорошим сигналом".

Зеленский рассказал, что во время визита в Вашингтон будет говорить с Трампом не только о соглашении о полезных ископаемых. Он акцентировал, что хочет получить честный ответ на то, может ли Украина рассчитывать на поддержку со стороны США и для него это является важнейшим вопросом.

Он также заявил, что хочет знать, сможет ли Украина использовать замороженные российские активы для закупки оружия и планирует ли Трамп снять санкции с Москвы.

Напомним, вчера Телеканал BFMTV со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что Белый дом якобы попросил украинского лидера не приезжать в США для встречи с президентом Трампом, однако передумал после вмешательства Парижа.

"Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его принять своего коллегу и добавив, что поручится за него. В конце концов, Дональд Трамп согласился, объявив в среду, что примет украинского лидера в Белом доме", - говорилось в публикации СМИ.

Подписание соглашения с США

Во время визита Зеленского в Вашингтон ожидается подписание рамочного соглашения о недрах между Украиной и США. Ожидается, церемония подписания с участием президентов обеих стран.

Документ от Украины будут подписывать вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что основные пункты соглашения уже утверждены, осталось только подписание документа.

В свою очередь украинскому правительству рассказывали, что документ называется "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины". Среди важного - из соглашения убрали первоочередные варианты от США об их 100% владения инвестиционным фондом и сумму в 500 млрд. Управлять фондом Украина и Соединенные Штаты будут совместно. Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в соглашении есть шесть ключевых моментов:

украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые являются критически важными для восстановления Украины;

собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;

в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Как отметил ранее президент Украины, это лишь предварительный договор с США, а вот над следующим уже будет вестись сложная работа и документ будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины.

Новое соглашение, которое Украина обсуждает с США, должно прояснить вопросы контроля, а также предусматривать расширенные гарантии безопасности, писало The Economist.