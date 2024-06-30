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Зеленський: США не бачать Україну в НАТО сьогодні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО сьогодні, щоб не дратувати російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

За словами Зеленського, членство України в НАТО сьогодні не підтримують ані чинний президент Джо Байден, ані кандидат в президенти США Дональд Трамп.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль", - сказав він.

Однак, за словами Зеленського, він не підтримує таку американську політику та вважає її шляхом назад. На його думку, така обережна політика схожа на "кроки сапера на мінному полі", а не на політику світових лідерів.

"Розуміючи це все, якщо для нас сьогодні немає запрошення, то ми хочемо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо США дати нам максимально все те, що може нас захистити. Ми просимо Patriot, достатню кількість F-16, достатню кількість зброї, щоб захистити себе", - заявив президент.

Як наголосив Зеленський, якщо НАТО не хоче сьогодні брати Україну у свій союз, то Україна просить дати їй все, щоб вона могла сама захистити себе від агресії РФ.

 

Саміт НАТО у Вашингтоні

На початку липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний 75-й саміт НАТО, на порядку денного якого буде й Україна. Київ хотів отримати на цьому саміті політичне запрошення в Альянс, але в США дали чітко зрозуміти, що цього не буде.

Замість запрошення, як очікується, у своїй підсумковій заяві НАТО пообіцяє створити "міст" до членства України в Альянсі. Детальніше про очікування України від саміту НАТО - читайте за посиланням.

Також РБК-Україна розповідало, чому Україна досі не стала членом НАТО.

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