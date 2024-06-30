RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: США не видят Украину в НАТО сегодня

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США не поддерживают предоставление Украине приглашения в НАТО сегодня, чтобы не раздражать российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer.

По словам Зеленского, членство Украины в НАТО сегодня не поддерживается ни действующим президентом Джо Байденом, ни кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

"Мы понимаем, что Белый дом не готов дать нам приглашение. Они говорят об этом открыто. Об этом говорит президент Байден. А Трамп говорит, что если бы не НАТО, то и война могла бы не начаться. Мы с вами слышим оба мнения двух партий. И это говорит о том, что все не видят сегодня Украину в НАТО. К сожалению", - сказал он.

Однако, по словам Зеленского, он не поддерживает такую американскую политику и считает ее путем назад. По его мнению, такая осторожная политика похожа на "шаги сапера на минном поле", а не на политику мировых лидеров.

"Понимая это все, если для нас сегодня нет приглашения, то мы хотим конкретики. Если Америка боится раздражать Путина, а именно поэтому нас туда не приглашают, то мы просим США дать нам максимально все то, что может нас защитить. Мы просим Patriot, достаточное количество F-16, достаточное количество оружия, чтобы защитить себя", - заявил президент.

Как подчеркнул Зеленский, если НАТО не хочет сегодня брать Украину в свой союз, Украина просит дать ей все, чтобы она могла сама защитить себя от агрессии РФ.

Саммит НАТО в Вашингтоне

В начале июля в Вашингтоне состоится юбилейный 75-й саммит НАТО, на повестке дня которого будет и Украина. Киев хотел получить на этом саммите политическое приглашение в Альянс, но в США дали ясно понять, что этого не будет.

Вместо приглашения, как ожидается, в своем итоговом заявлении НАТО пообещает создать "мост" к членству Украины в Альянсе. Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО - читайте по ссылке.

Также РБК-Украина рассказывало, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп