Зеленский в среду выступит перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, выступит перед Конгрессом Соединенных Штатов. Он выступит в видеорежиме перед обеими палатами конгрессменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста The Wall Street Journal Вивьен Салама в Twitter .

"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер объявили о виртуальном обращении президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США в среду, 16 марта, в 9 часов утра (15:00 по киевскому времени", - сообщила журналистка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.