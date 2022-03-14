Зеленський у середу виступить перед Конгресом США

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить перед Конгресом Сполучених Штатів. Він виступить у відеорежимі перед обома палатами конгресменів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста The Wall Street Journal Вів'єн Салама в Twitter.
"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер оголосили про віртуальне звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу США в середу, 16 березня, о 9 годині ранку (15:00 за київським часом", - повідомила журналістка.
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