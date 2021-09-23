Зеленский сравнил деятельность ООН с "супергероем на пенсии"

Он обратил внимание на то, что Организация далеко не на все важные проблемы обращает внимание. В частности - на войну в Украине.

"И сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром. А может, ООН кое-что вспомнит?", - сказал Зеленский.

И сразу перечислил, что же членам Организации Объединенных Наций стоит вспомнить:

Как благодаря ООН с 1981 года более миллиарда людей впервые в жизни получили доступ к питьевой воде.

Как ООН объяснила миру, что у каждого человека есть права, и их надо защищать.

Как ООН обеспечивает пищей 90 миллионов людей в 83 странах.

Как ООН добилась того, что с нашей планеты исчезло такое явление как апартеид.

Как "голубые каски" ООН поддерживали и поддерживают мир в десятках стран.

Как создали ЮНЕСКО для охраны более тысячи уникальных объектов культурного наследия мира.

А так же и ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей.

"Что скажете, высочайшие и многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?!", – призвал Владимир Зеленский, подытоживая свою речь.

Призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла (в зале Генассамблеи ООН - ред.) будут пустыми".