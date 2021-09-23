Зеленский сравнил деятельность ООН с "супергероем на пенсии"

Президент Украины обратил внимание на то, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.
"И сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром. А может, ООН кое-что вспомнит?", - сказал Зеленский.
"Что скажете, высочайшие и многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?!", – призвал Владимир Зеленский, подытоживая свою речь.
Призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла (в зале Генассамблеи ООН - ред.) будут пустыми".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН призвал обновить устав организации. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.