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Зеленский сравнил деятельность ООН с "супергероем на пенсии"

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Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 03:52
Зеленский сравнил деятельность ООН с "супергероем на пенсии" Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины обратил внимание на то, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.

Он обратил внимание на то, что Организация далеко не на все важные проблемы обращает внимание. В частности - на войну в Украине.

"И сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром. А может, ООН кое-что вспомнит?", - сказал Зеленский.

  • И сразу перечислил, что же членам Организации Объединенных Наций стоит вспомнить:
  • Как благодаря ООН с 1981 года более миллиарда людей впервые в жизни получили доступ к питьевой воде.
  • Как ООН объяснила миру, что у каждого человека есть права, и их надо защищать.
  • Как ООН обеспечивает пищей 90 миллионов людей в 83 странах.
  • Как ООН добилась того, что с нашей планеты исчезло такое явление как апартеид.
  • Как "голубые каски" ООН поддерживали и поддерживают мир в десятках стран.
  • Как создали ЮНЕСКО для охраны более тысячи уникальных объектов культурного наследия мира.
  • А так же и ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей.

"Что скажете, высочайшие и многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?!", – призвал Владимир Зеленский, подытоживая свою речь.

Призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла (в зале Генассамблеи ООН - ред.) будут пустыми".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН призвал обновить устав организации. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

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