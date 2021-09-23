Зеленський порівняв діяльність ООН з "супергероєм на пенсії"

Президент України звернув увагу на те, що ООН вже тривалий час критикують. Володимир Зеленський порівняв організацію з "супергероєм на пенсії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на Генасамблеї ООН.

Він звернув увагу на те, що організація далеко не на всі важливі проблеми звертає увагу. Зокрема-на війну в Україні.

"І сьогодні ООН-як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним старим, життя якого пройшло даром. А може, ООН дещо згадає?",- сказав Зеленський.

І відразу перерахував, що ж членам організації Об'єднаних Націй варто згадати:

Як завдяки ООН з 1981 року понад мільярд людей вперше в житті отримали доступ до питної води.

Як ООН пояснила світу, що у кожної людини є права, і їх треба захищати.

Як ООН забезпечує їжею 90 мільйонів людей у 83 країнах.

Як ООН домоглася того, що з нашої планети зникло таке явище як апартеїд.

Як" блакитні каски " ООН підтримували і підтримують мир у десятках країн.

Як створили ЮНЕСКО для охорони більше тисячі унікальних об'єктів культурної спадщини світу.

А так само і ЮНІСЕФ, який в більш ніж 190 країнах світу захищає дітей.

"Що скажете, найвищі і вельмишановні лідери держав і урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані зробити все, щоб посилити нашу взаємодію?!",- закликав Володимир Зеленський, підсумовуючи свою промову.

Закликав зробити це" без резолюцій, декларацій, узгоджень позицій"," як об'єднані нації","або ці крісла (в залі Генасамблеї ООН - ред.) будуть порожніми".