Зеленський спрогнозував перебіг війни: Росія готує реванш, але в неї не вийде
Росія зараз намагається підготувати реванш на тлі низки провалів на фронті, але її плани не здійсняться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі.
За його словами, зараз війна сповільнилася через погодні умови, оскільки всі втомлюються: природа, люди та ворог.
"Виглядає все це так: щодня запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко та міцно", - розповів Зеленський.
При цьому він додав, що ситуація на південному та північному напрямках залишається під повним контролем України.
"Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватись і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, тому що вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя", - наголосив голова держави.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Росія готує останній ривок, який може розпочатися на річницю війни чи вже у березні.
Також ми писали, що, за інформацією Інституту вивчення війни, Росія готується до рішучих стратегічних дій у 2023 році, у тому числі вона може розпочати новий масштабний наступ.
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