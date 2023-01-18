Зеленський спрогнозував перебіг війни: Росія готує реванш, але в неї не вийде

Росія зараз намагається підготувати реванш на тлі низки провалів на фронті, але її плани не здійсняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі .

За його словами, зараз війна сповільнилася через погодні умови, оскільки всі втомлюються: природа, люди та ворог.

"Виглядає все це так: щодня запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко та міцно", - розповів Зеленський.

При цьому він додав, що ситуація на південному та північному напрямках залишається під повним контролем України.

"Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватись і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, тому що вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя", - наголосив голова держави.