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Зеленский спрогнозировал ход войны: Россия готовит реванш, но у нее не получится

Новина українською →
Киев, Среда 18 января 2023 19:35
Зеленский спрогнозировал ход войны: Россия готовит реванш, но у нее не получится Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия сейчас пытается подготовить реванш на фоне ряда провалов на фронте, но ее планы не осуществятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме.

По его словам, сейчас война замедлилась из-за погодных условий, поскольку все устают: природа, люди и враг.

"Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко", - рассказал Зеленский.

При этом он добавил, что ситуация на южном и северном направлениях остается под полным контролем Украины.

"Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовит последний рывок, который может начаться на годовщину войны или уже в марте.

Также мы писали, что, по информации Института изучения войны, Россия готовится к решительным стратегическим действиям в 2023 году, в том числе она может начать новое масштабное наступление.

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