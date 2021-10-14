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Зеленский созывает на завтра заседание СНБО

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на завтра заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание запланировано на 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 в 16.00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Отметим, Данилов говорил, что на заседании 15 октября планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр Украины.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских компаний, в список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.

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Владимир ЗеленскийСНБО