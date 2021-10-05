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Украина ввела санкции против ряда российских компаний: список

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Киев, Вторник 05 октября 2021 17:48
Украина ввела санкции против ряда российских компаний: список Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Санкции введены против:

  • Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе)
  • Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация)
  • Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация)
  • Zasshid PTE. LTD (Сингапур)
  • Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Российская Федерация)
  • Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация)
  • Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина)

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.

В список попали 33 кандидата в депутаты Госдумы, а также 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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