Украина ввела санкции против ряда российских компаний: список
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Санкции введены против:
- Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе)
- Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация)
- Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация)
- Zasshid PTE. LTD (Сингапур)
- Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Российская Федерация)
- Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация)
- Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина)
Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.
В список попали 33 кандидата в депутаты Госдумы, а также 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.