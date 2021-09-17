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Зеленский снова созывает СНБО: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны на 17 сентября. Начало заседания планируется на 17:00.

Все подробности в материале РБК-Украина.

Когда состоится заседание СНБО

В пресс-службе СНБО сообщили, что Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение заседания 17 сентября в 17.00.

Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Что рассмотрят на заседании

Источники РБК-Украина сообщили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".

Также готовятся новые санкции, впрочем кто под них попадет - пока не известно.

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Владимир ЗеленскийСНБО