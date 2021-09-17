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Зеленський знову скликає РНБО: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони на 17 вересня. Початок засідання планується на 17:00.

Всі деталі у матеріалі РБК-Україна.

Коли відбудеться засідання РНБО

У прес-службі РНБО повідомили, що Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення засідання 17 вересня о 17.00.

Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Що розглянуть на засіданні

Джерела РБК-Україна повідомили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".

Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить - поки не відомо.

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Володимир ЗеленськийРНБО