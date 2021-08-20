Зеленский снова созывает СНБО: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет очередное заседание СНБО (Совета безопасности и обороны Украины). По его результатам состоится брифинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Сообщается, что брифинг в Офисе президента начнется ориентировочно в 17:30. При этом в анонсе не указано, кто именно будет его давать, но традиционно с основной информацией к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также сообщается, что брифинг будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Офиса президента.