Зеленский снова созывает СНБО: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет очередное заседание СНБО (Совета безопасности и обороны Украины). По его результатам состоится брифинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Сообщается, что брифинг в Офисе президента начнется ориентировочно в 17:30. При этом в анонсе не указано, кто именно будет его давать, но традиционно с основной информацией к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.
Также сообщается, что брифинг будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Офиса президента.
Напомним, о том, что Зеленский созывает СНБО на 20 августа, стало известно еще на прошлой неделе, но до сих официально не назывались темы, которые будут на нем рассмотрены.