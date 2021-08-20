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Зеленский снова созывает СНБО: что известно

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет очередное заседание СНБО (Совета безопасности и обороны Украины). По его результатам состоится брифинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что брифинг в Офисе президента начнется ориентировочно в 17:30. При этом в анонсе не указано, кто именно будет его давать, но традиционно с основной информацией к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также сообщается, что брифинг будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Офиса президента.

Напомним, о том, что Зеленский созывает СНБО на 20 августа, стало известно еще на прошлой неделе, но до сих официально не назывались темы, которые будут на нем рассмотрены.

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Владимир ЗеленскийСНБО