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Зеленський знову скликає РНБО: що відомо

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе чергове засідання РНБО (Ради безпеки і оборони України). За його результатами відбудеться брифінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що брифінг в Офісі президента розпочнеться орієнтовно о 17:30. При цьому в анонсі не вказано, хто саме буде його давати, але традиційно з основною інформацією до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.

Також повідомляється, що брифінг транслюватиметься онлайн на офіційному фейсбук-сторінці Офісу президента.

Нагадаємо, про те, що Зеленський скликає РНБО на 20 серпня, стало відомо ще минулого тижня, але досі офіційно не називалися теми, які будуть на ньому розглянуті.

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Володимир ЗеленськийРНБО